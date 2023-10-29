Поезд Деда Мороза впервые приедет в ямальский город Лабытнанги

На вокзале Лабытнанги сделает остановку необычный железнодорожный состав — «Поезд Деда Мороза». Жителей города ждет праздничная программа и чаепитие с главным волшебником, сообщил паблик «Лабытнанги Info».
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