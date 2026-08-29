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IBM завершила сделку по приобретению исследовательского центра HRL Laboratories для квантового прорыва

IBM завершила сделку по приобретению исследовательского центра HRL Laboratories для квантового прорыва

Технологическая корпорация IBM объявила о полном закрытии сделки по приобретению ведущей научно-исследовательской лаборатории HRL Laboratories, LLC, ранее находившейся в совместной собственности аэрокосмического концерна Boeing и автогиганта General Motors.

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