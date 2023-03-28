В Рязанской области ищут без вести пропавшего мужчину

Михайловский МСО СУ СКР по Рязанской области разыскивает мужчину 1975 года рождения. Николай Александрович Политов покинул место своего жительства в селе Чурики Михайловского района 13 апреля 2020 года, до сих пор его местонахождение неизвестно.