В Рязанской области ищут без вести пропавшего мужчину

Михайловский МСО СУ СКР по Рязанской области разыскивает мужчину 1975 года рождения. Николай Александрович Политов покинул место своего жительства в селе Чурики Михайловского района 13 апреля 2020 года, до сих пор его местонахождение неизвестно.
Михайловский МСО СУ СКР по Рязанской области разыскивает мужчину 1975 года рождения. Николай Александрович Политов покинул место своего жительства в селе Чурики Михайловского района 13 апреля 2020 года, до сих пор его местонахождение неизвестно.
Свежие комментарии