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В Рязанской области ищут без вести пропавшего мужчину

В Рязанской области ищут без вести пропавшего мужчину

Михайловский МСО СУ СКР по Рязанской области разыскивает мужчину 1975 года рождения. Николай Александрович Политов покинул место своего жительства в селе Чурики Михайловского района 13 апреля 2020 года, до сих пор его местонахождение неизвестно.

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