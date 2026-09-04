6 сентября в 17:00, Сочинский камерный театр "Замок на песке" с радостью приглашает вас и ваших детей в РДК "Центральный" на увлекательный спектакль "Заяц, лиса и петух".
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