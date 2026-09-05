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Кисляк о стычке в матче ЦСКА с «Зенитом»: «Хитрости, тонкости футбола. Это дерби двух столиц, матчи всегда получаются эмоциональными»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о стычке в гостевом матче с «Зенитом» (2:1) в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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