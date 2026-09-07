⚡️Задержан высокопоставленный генерал-майор МВД и два старших офицера — они воровали бензин Задержаны и уволены из органов - Генерал-майор Сергей Мальков, полковник Алексей Суяров и подполковник Анна Левина Также в СИЗО отправлены председатель совета директоров «Евротранса» Игорь Мартынов и три топ-менеджера компании.
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