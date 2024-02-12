НАТО: Европе пора начать паниковать по поводу ржавеющей обороны

Предупреждения о войне тяжело витают в воздухе. Они поступают от военного главы НАТО, министра обороны Швеции, премьер-министра Эстонии, министра обороны Германии, а также министров обороны и иностранных дел Великобритании.
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