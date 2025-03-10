❗️Жительница Сакского района пойдёт под суд за ДТП, в котором пострадал ребёнок В посёлке Новофёдоровка весной прошлого года 32-летняя женщина сбила ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе.
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❗️Жительница Сакского района пойдёт под суд за ДТП, в котором пострадал ребёнок В посёлке Новофёдоровка весной прошлого года 32-летняя женщина сбила ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе.