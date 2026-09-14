Трамп: Украина согласилась прекратить удары по объектам энергетики

Украина согласилась прекратить удары по объектам энергетики на территории России. Такое заявление 14 сентября сделал президент США Дональд Трамп.
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