Инженер Запорожской АЭС обвиняется в попытке теракта по заданию ГУР Украины

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение в отношении инженера Запорожской АЭС, который по заданию ГУР Украины намеревался ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов.
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