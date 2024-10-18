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Инженер Запорожской АЭС обвиняется в попытке теракта по заданию ГУР Украины

Инженер Запорожской АЭС обвиняется в попытке теракта по заданию ГУР Украины

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение в отношении инженера Запорожской АЭС, который по заданию ГУР Украины намеревался ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов.

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