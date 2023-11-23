Росгвардейцы реанимировали мужчину после остановкой сердца

В ДНР росгвардейцы реанимировали мужчину с остановкой сердца В одном из районов Донецкой народной республики (ДНР) сотрудники подразделения специального назначения Росгвардии оказали экстренную доврачебную помощь мужчине, у которого случилась остановка сердца и наступила клиническая смерть.