Создатель “Острых козырьков” намекает на новые проекты по франшизе У Стивен...

Создатель “Острых козырьков” намекает на новые проекты по франшизеУ Стивена Найта, создателя “Острых козырьков”, состоялось интервью с Times Radio, в котором шоураннер отметил, что по франшизе могут выйти и другие новые проекты помимо предстоящего полнометражного фильма “Бессмертный человек”.