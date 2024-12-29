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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатель “Острых козырьков” намекает на новые проекты по франшизе У Стивен...

Создатель “Острых козырьков” намекает на новые проекты по франшизе У Стивен...

Создатель “Острых козырьков” намекает на новые проекты по франшизеУ Стивена Найта, создателя “Острых козырьков”, состоялось интервью с Times Radio, в котором шоураннер отметил, что по франшизе могут выйти и другие новые проекты помимо предстоящего полнометражного фильма “Бессмертный человек”.

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