Мишустин утвердил руководителей ряда федеральных проектов в транспорте

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил руководителей ряда действующих федеральных проектов в рамках национальных проектов "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", "Безопасные качественные дороги" и "Международная кооперация и экспорт".