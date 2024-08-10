РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Бондаренко
    Применяет слово Жлоб Что вы имеете в виду У этого слова много значений Скорее всего вы пишите о жадном человеке Есней...Скуф, жлоб или бр...
  • Иркин Абищев
    СамосудСосед выстрелил д...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Слышим ZOV ебем хохлов. Они за наш Курск еще кровью умоются.Украинские СМИ со...

Мишустин утвердил руководителей ряда федеральных проектов в транспорте

Мишустин утвердил руководителей ряда федеральных проектов в транспорте

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил руководителей ряда действующих федеральных проектов в рамках национальных проектов "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", "Безопасные качественные дороги" и "Международная кооперация и экспорт".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх