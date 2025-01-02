В Твери новорождённым дарят милые новогодние шапочки

Тверской областной перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной продолжает хорошую традицию: каждый малыш, который выписывается из медучреждения во время новогодних праздников, получает в подарок милый колпачок.
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