Песков: отказ США в визе Алимову противоречит обязательствам Вашингтона

Михаил Метцель/ТАСС Отказ Соединенных Штатов в выдаче визы заместителю главы МИД РФ Александру Алимову является недружественным жестом и противоречит обязательствам Вашингтона.
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