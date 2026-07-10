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Хенмэн объяснил, почему Синнер и Джокович выйдут вторым запуском: «Была очень настойчивая рекомендация со стороны BBC и ESPN»

Тим Хенмэн и Джон Макинрой в эфире BBC обсудили решение организаторов « Уимблдона » поставить полуфинал между Янником Синнером и Новаком Джоковичем вторым запуском на Центральном корте.

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