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Кейн, Холанд, Беллингем, Эдегор, Райс, Серлот – в стартовых составах Англии и Норвегии на матч 1/4 финала ЧМ-2026

Сборные Англии и Норвегии представили составы на четвертьфинальный матч чемпионата мира 2026 года. Игра начнется в 00:00 по московскому времени.

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