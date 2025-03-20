Бюст, стадо баранов и черная икра: какие безумные подарки дарят Диме Билану

Дима Билан откровенно рассказал о самых безумных подарках фанатов. Как заслуженный артист РФ распорядился целым стадом баранов? И правда, что певца едва не отравили печеньем? Кто еще из знаменитостей пострадал от презентов поклонников? Как Эмина Агаларова травмировали кактусом? И зачем дрессировщику Аскольду Запашному бензопила? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».