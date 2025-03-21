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Царьград

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Россия не спасёт Эрдогана: Прямой расклад по бунтующей Турции. Есть хорошие и плохие новости

Россия не спасёт Эрдогана: Прямой расклад по бунтующей Турции. Есть хорошие и плохие новости

Эксперты дали прогноз последствий бунта в Турции. Россия не спасёт президента Реджепа Тайипа Эрдогана, как в 2016 году.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Хитро@@@@й должен получить то, что заслужил(((
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22 час.
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