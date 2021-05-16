Судьба “главного бандита российского кинематографа” Игоря Арташонова. Почему актёр так внезапно ушёл из жизни, когда родные и врачи думали, что всё уже позади Виктория КрючковаИгорь Арташонов знаком большинству зрителей по ролям отрицательных героев.
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