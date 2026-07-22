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Царьград

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«Старт» покидают три хоккеиста: Сущев, Барбаков и Кобелев

«Старт» покидают три хоккеиста: Сущев, Барбаков и Кобелев

Хоккейный клуб «Старт» в своих официальных аккаунтах в социальных сетях сообщил, что команду покидают три хоккеиста: Руслан Сущев, Дмитрий Барбаков и Роман Кобелев.

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