Почему Кашпировскому верили даже инженеры и педагоги: история главного телецелителя СССР

Он стал воплощением чуда, которого нам всем так недоставалоВ Москве готовятся проститься с легендарным психотерапевтом Анатолием Кашпировским.
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