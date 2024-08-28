Минобороны России запускает мультимедийный раздел, посвященный 80-летию Львовско-Сандомирской операции и освобождению Западной Украины от фашизма

В новом разделе на сайте военного ведомства опубликованы уникальные документы из фондов ЦА МО РФ: директивы, шифртелеграммы, боевые донесения, примеры мужества советских воинов, а также свидетельства зверств фашистских оккупантов на территории Западной Украины.
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