Минобороны России запускает мультимедийный раздел, посвященный 80-летию Львовско-Сандомирской операции и освобождению Западной Украины от фашизма

В новом разделе на сайте военного ведомства опубликованы уникальные документы из фондов ЦА МО РФ: директивы, шифртелеграммы, боевые донесения, примеры мужества советских воинов, а также свидетельства зверств фашистских оккупантов на территории Западной Украины.