Новосибирец напивался и угонял автомобили в Томской области

Как установил суд, в октябре 2024 года мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, прихватил Ford Focus в Томском районе — машина досталась ему легко, поскольку хозяин оставил ключи в замке зажигания.
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