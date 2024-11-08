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Магнитные бури в выходные, 9 и 10 ноября: что ожидать и как защититься

Магнитные бури в выходные, 9 и 10 ноября: что ожидать и как защититься

Магнитные бури в выходные, 9 и 10 ноября: что ожидать и как защититься Ольга ВайленкоВ ближайшие выходные, 9 и 10 ноября, ожидается повышенная солнечная активность, что вызовет магнитные бури средней интенсивности.

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