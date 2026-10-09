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Царьград

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Пьяная жена без прав перевернулась на трассе под Каргополем

Пьяная жена без прав перевернулась на трассе под Каргополем

Ночью 8 октября на 211-м километре трассы «Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож» перевернулась «Лада Калина» под управлением женщины 1996 года рождения, у которой не было водительских прав.

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