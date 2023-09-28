В конце сентября на небе взойдет последнее в этом году полнолуние

29 сентября 2023 года произойдет новое Полнолуние , необычное тем, что оно будет казаться больше обычного! Если вы уже слышали о нем этим летом, то это нормально, поскольку каждый год на нашем небосклоне восходят три или четыре Суперлуния.
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