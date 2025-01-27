ЦМАКПа: предприятия в России находятся под угрозой банкротств

Российский промышленный сектор находится под угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на аналитическую записку экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
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