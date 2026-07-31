ВС РФ нанесли удар по целям в Хмельницком. На видео момент взрыва и огромный гриб Донецкая группа новостей.
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ВС РФ нанесли удар по целям в Хмельницком. На видео момент взрыва и огромный гриб Донецкая группа новостей.
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