Знаете, когда человек постоянно на нервах, и раздражение всё копится и копится, малейший щелчок может вывести его из равновесия: бумм! и человек буквально взорвалсИ! Мы с любопытством наблюдаем за героями, покинувшими нашу страну - вчерашними российскими звёздами, сегодня же они непонятно кто, как и зачем.
Очень нервный Макаревич и коварный пирожок эмпанадас
Комментарии
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Татьяна
Хоть я и не испытываю нежных чувств к Макаревичу, но на его месте (по поводу пирожка) я бы тоже возмутилась. Может все из вежливости закрывают глаза на брызгающие пирожки, но сколько людей ещё так забрызгаются жиром🤷♀️
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13 час.
лл
лина любимцева
У макаревича всегда был склочный характер. Так что истерики - это его обычное состояние.
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10 час.
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