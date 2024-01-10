Не запрещает себе красиво жить: Волочкова озвучила траты на отдых на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова по традиции в начале года улетела на отдых на Мальдивские острова. На морском побережье она в социальной сети рассказала поклонникам, да и всем ее постоянно критикующим, во сколько ей обошелся отпуск зимой.
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