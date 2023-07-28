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Парадоксальная комичность бывших российских "звёзд"

Парадоксальная комичность бывших российских "звёзд"

Тысяча и одно мнение Они, наверное, даже сами не понимают, как комично, нелепо и смешно выглядит их позиция и вообще вся линия поведения.

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Комментарии
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Александр Шелегеда
Сборище жидов - дегенератов и не более
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лл
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