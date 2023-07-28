Тысяча и одно мнение Они, наверное, даже сами не понимают, как комично, нелепо и смешно выглядит их позиция и вообще вся линия поведения.
Парадоксальная комичность бывших российских "звёзд"
Комментарии
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Александр Шелегеда
Сборище жидов - дегенератов и не более
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14 час.
лл
лина любимцева
А что написали, что Алла не была на этой тусовке, устроенной Вайкуле. Якобы, Алла обессилела и лежит, не поднимаясь с кровати... или дивана...
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12 час.
Люси Иванова
Теперь понимаете, что не зря говорят : НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА ...! Избаловали...
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10 час.
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