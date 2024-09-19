Гросу рассказал, почему СИБ исключил 4 человек из списка лиц, связанных с Плахотнюком, Андронаки и Шором

Из списка лиц, связанных с беглыми молдавскими олигархами Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором и экс-депутатом Владимиром Андронаки, исключают лиц, которые, либо сотрудничают со следствием, либо доказали, что не связаны с олигархами.