Гросу рассказал, почему СИБ исключил 4 человек из списка лиц, связанных с Плахотнюком, Андронаки и Шором

Из списка лиц, связанных с беглыми молдавскими олигархами Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором и экс-депутатом Владимиром Андронаки, исключают лиц, которые, либо сотрудничают со следствием, либо доказали, что не связаны с олигархами.
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