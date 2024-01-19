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Леонид Ярмольник оправдал артистов, уехавших из России после начала СВО

Леонид Ярмольник оправдал артистов, уехавших из России после начала СВО

Актёр и продюсер считает, что большинство артистов покинуло страну импульсивно, и обязательно вернутся на Родину.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
Жаль, что Ярмольник  с ними не уехал и не прихватил с собой Хазанова.
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20 час.
Влад Владимиров
Эмоциональная реакция - это же тут не означает оправдание... Кто их оправдывает, тот должен сам незамедлительно свалить с России. Это, скорей всего, здесь означает  чуть-чуть другое - присмыкание... Или есть еще одно определение:  раболепство. Что характерно для дебилов...
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19 час.
ГД
Галина Друзина
Да, а почему тогда слесари, токари и другие не богема, сразу пошли добровольцами, а не сбежали за границу. Я никак не ожидала от Ярмольника такого.
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19 час.

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