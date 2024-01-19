Леонид Ярмольник оправдал артистов, уехавших из России после начала СВО

Лидия Курзаева Жаль, что Ярмольник с ними не уехал и не прихватил с собой Хазанова.

Влад Владимиров Эмоциональная реакция - это же тут не означает оправдание... Кто их оправдывает, тот должен сам незамедлительно свалить с России. Это, скорей всего, здесь означает чуть-чуть другое - присмыкание... Или есть еще одно определение: раболепство. Что характерно для дебилов...