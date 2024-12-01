Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором

Третьеклассник из Обоянского района Курской области по имени Сережа с позывным «Патриот», который дали ему бойцы, каждый день приветствует с российским триколором в руках проезжающих из зоны боевых действий военных ВС России.
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