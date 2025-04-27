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Вся правда об аварии на Чернобыльской АЭС

Вся правда об аварии на Чернобыльской АЭС

"Волосы на голове зашевелились" 26 апреля 1986 года молодой оператор Чернобыльской атомной электростанции Алексей Бреус как обычно сел в служебный автобус, чтобы отправиться из Припяти на ЧАЭС, и вскоре с ужасом понял – происходит нечто экстренное.

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