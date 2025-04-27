Вся правда об аварии на Чернобыльской АЭС

"Волосы на голове зашевелились" 26 апреля 1986 года молодой оператор Чернобыльской атомной электростанции Алексей Бреус как обычно сел в служебный автобус, чтобы отправиться из Припяти на ЧАЭС, и вскоре с ужасом понял – происходит нечто экстренное.