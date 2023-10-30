Об этом рассказал агентству РИА Новости командир специального отряда «Ахмат» Апты Алаудинов. Он пояснил, что вагнеровцы переходили к нему и раньше, но сейчас «пошло массовое пополнение» из этой частной военной компании.
Бойцы «Вагнера» массово переходят в «Ахмат»
Комментарии
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ВераВерная
Непросто вагнерАм будет в "Ахмате". Но участвовать в боевых действиях лучше в таком воинском образовании, чем в структурах МО. Не сложились у них отношения, не было взаимопонимания. Да и память об отце-основателе жива.
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2 д.
ЗК
Зоя Келешиди
Очередная брехня!!!
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1 д.
Владимир Алтайцев
докажите
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1 д.
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