Преподаватели Матюшонок С.А. и Жабик Т.В. провели открытое бинарное учебное занятие по учебному предмету ´Физическая культура и здоровье´ в форме экономической эстафеты на тему: ´Упражнения с небольшим отягощением´.
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