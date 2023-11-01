Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратник Ратник
    Целовальщику давно пора на пенсию. внуков воспитывать, дочерей и вытирать сопли испуганным патриотам. Но только в ста...Возвращение Пугач...
  • Олег Тимофеев
    Все уже украдено до нас??Одно слово - четы...
  • Eugene69072
    Браво, Мария! Пескову, явно, такая точка зрения не понравится. Интересно пойдёт ли он встречать и целовать ручку этой...Возвращение Пугач...

Сатановский сделал скандальное заявление

Сатановский сделал скандальное заявление

Политолог Евгений Сатановский увидел "турецкий след" в дагестанских погромах. Он считает, что беспорядки в этом регионе России - знак того, что надо ждать ещё более серьёзных событий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина Литвяк
Как  не взбесится?! Жиды воюют с Россией за территорию Украины, одновременно активно утилизируют коренное население,   заселились в Умань,  с расчетом заселить своим племенем всю территорию и вдруг облом. Россия не отдаст свою землю.
Ответить
2 д.
ГМ
Георгий Михалев
Армагедоныч знает что говорит, врать не будет.
Ответить
1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Еврей Сатановских опять наводит &quot;тень на плетень&quot; только и всего.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх