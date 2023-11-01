Политолог Евгений Сатановский увидел "турецкий след" в дагестанских погромах. Он считает, что беспорядки в этом регионе России - знак того, что надо ждать ещё более серьёзных событий.
Сатановский сделал скандальное заявление
Комментарии
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Валентина Литвяк
Как не взбесится?! Жиды воюют с Россией за территорию Украины, одновременно активно утилизируют коренное население, заселились в Умань, с расчетом заселить своим племенем всю территорию и вдруг облом. Россия не отдаст свою землю.
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2 д.
ГМ
Георгий Михалев
Армагедоныч знает что говорит, врать не будет.
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Еврей Сатановских опять наводит "тень на плетень" только и всего.
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1 д.
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