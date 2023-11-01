Сатановский сделал скандальное заявление

Валентина Литвяк

Как не взбесится?! Жиды воюют с Россией за территорию Украины, одновременно активно утилизируют коренное население, заселились в Умань, с расчетом заселить своим племенем всю территорию и вдруг облом. Россия не отдаст свою землю.