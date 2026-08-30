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Царьград

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Русские удар приблизил катастрофу для Киева: Уничтожен важный склад. Паникуют даже в США

Русские удар приблизил катастрофу для Киева: Уничтожен важный склад. Паникуют даже в США

Удары русской армии продолжают уничтожать объекты Вооружённых сил Украины. Субботняя атака наших парней уничтожила очень важный склад недалеко от Киева.

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