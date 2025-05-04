Сотрудники «Россети Ленэнерго» перенесли частицу Вечного огня к «Рубежному камню»

Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции Накануне празднования 80-летия Победы «Россети Ленэнерго» присоединились к всероссийской акции «Храним огонь Победы» и перенесли частицу Вечного огня от мемориала «Разорванное кольцо» к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.