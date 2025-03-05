Радиоуловители самолетов: 90 лет первому радару

Первый работоспособный радар, созданный британцем Робертом Уотсоном Уоттом и его командой. Попов и телемобилоскоп Еще в конце XIX века ученые стали подозревать, что радиоволны способны отражаться от твердых объектов.
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