smi.media

162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Бедный насральный, за него премию получит тот кто его жену имеет в его отсутствие..Европарламент при...
  • Георгий Михалев
    Ну а что ожидать, если христиане кресты со своих храмов сами снимают, чтобы дикарей не обидеть.В Иерусалиме осуд...
  • Alex Tar
    А по ходу бегают в ООН жаловаться, как их все обижают и особенно евреи...В Иерусалиме осуд...

В Челябинской области призвали к сегрегации граждан за отказ от вакцинации

В Челябинской области призвали к сегрегации граждан за отказ от вакцинации

Предложения по сегрегации граждан России, не прошедших вакцинацию от коронавируса, выдвинул 23 октября бывший вице-губернатор Челябинской области, действующий президент региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков на своей странице в Facebook.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх