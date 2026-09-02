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Нескучные технологии

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Немецкая разведка ищет работников на Gamescom

Немецкая разведка ищет работников на Gamescom

Разведывательная служба Германии BND отправляет рекрутеров на Gamescom 2026 в Кёльне, чтобы найти технически подкованных специалистов для работы в сфере кибербезопасности и разведывательных операций.

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