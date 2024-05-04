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Дмитрий Рябыкин: «Авангард» делает заявку на лучшую селекцию на рынке»  

– Какие клубы вас удивили? – Наверное, в первую очередь выделю Омск, он делает заявку на лучшую селекцию на рынке.

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