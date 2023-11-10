В США обозначили снижение объёмов помощи Украине

С официальным заявлением об этом выступила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.Сабрина Сингх на пресс-конференции заявила, что следующие пакеты американской военной помощи Украине будут становиться всё меньше.
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