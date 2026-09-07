«Салам алейкум, по-русски не говорим»: в России нашли школу, на 98% заполненную детьми мигрантов из Средней Азии

В России обнаружили среднюю школу, почти все ученики в которой – дети мигрантов из республик Центральной Азии.
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Свежие комментарии
- Два мигранта-азер...
- Два мигранта-азер...
- Два мигранта-азер...
Удивлён как это чумазые на школе флаг шариата не навернули,ну скоро будет анклав со своими законами,а вы господа продолжайте голосовать за партию которая ввозит этот мусор в Россию
главное при приёме в эту школу ни"бельмес по русски",а оттопыренность кармана у администрации школы.
Спасибо ЕР. Мне страшо даже представить как мой правнук будет жить в нашей России. Сейчас ему 3 года и он русский. Надо что-то делать.
А то что в России в школы принимают только со знанием русского языка забыли? Директора уволить, не знающих языка депортировать.