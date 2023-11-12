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Царьград

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В США предложили выйти из шатдауна без помощи Украине

В США предложили выйти из шатдауна без помощи Украине

Теперь не только Украина. Джонсон предложил США выйти из шатдауна без поддержки союзниковСпикер палаты представителей Майк Джонсон менее чем за неделю до возможного наступления остановки работы правительства представил план по преодолению шатдауна.

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