Винер о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Было понятно, что они будут придерживаться такой политики в отношении наших соревнований»

«Этот шаг Международного олимпийского комитета не стал для меня неожиданностью. Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации.