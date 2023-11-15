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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винер о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Было понятно, что они будут придерживаться такой политики в отношении наших соревнований»

«Этот шаг Международного олимпийского комитета не стал для меня неожиданностью. Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации.

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