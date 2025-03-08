Путин поздравил женщин с 8 Марта, отдельно упомянув участниц спецоперации

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин России с Международным женским днем, особо выделив участниц боевых действий и родственниц бойцов специальной военной операции.
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